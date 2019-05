«Wenn wir es nach Europa schaffen, bleibe ich definitiv», sagte der Mittelfeldspieler im Interview des Fachmagazins «Kicker». Die Niedersachsen stehen drei Spieltage vor Saisonende als Tabellenachter einen Zähler hinter den Europa-League-Rängen.

Der Franzose stellte zudem eine Vertragsverlängerung über seinen bis zum 30. Juni 2020 laufenden Kontrakt hinaus in Aussicht. «Wir sind bereits in guten Gesprächen. Ich bin dem VfL sehr dankbar, weiß, was der Club in den vergangenen Jahren für mich gemacht hat», erklärte der 28-Jährige. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um ein Interesse von Benfica Lissabon. «Kann sein», sagte Guilavogui. «Aber ich habe mit dem VfL eine ganz besondere Beziehung. Ich möchte gerne hierbleiben - und international spielen.»