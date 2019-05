«Der Verein bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich habe hier knapp ein Drittel meines Lebens verbracht, habe viele interessante und nette Leute kennengelernt und unglaublich viel gelernt», sagte der 31-Jährige in einem Interview des Clubmagazins «Spielfeld». In gut zwei Wochen (18. Mai) wird Nagelsmann die Kraichgauer beim Gastspiel in Mainz ein letztes Mal betreuen, danach wechselt er im Sommer zum Ligarivalen RB Leipzig.

Nagelsmann übernahm die Profis Anfang 2016 als Abstiegskandidat und führte sie in der Folge erst zur ersten Europa-League-Teilnahme und ein Jahr später auch erstmals in die Champions League. «Ich weiß, es sagen viele Trainer, wenn sie gehen: Aber für mich wird die TSG immer ein Herzensverein und eine Herzensangelegenheit bleiben», sagte der Trainer aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech. Zwischen Mäzen Dietmar Hopp und Nagelsmann bestehe «keine Beziehung von Macher zu Angestelltem, sondern von Dietmar zu Julian», erzählte der Trainer.