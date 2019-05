«Max wird morgen trainieren und es probieren. Das heißt aber noch nicht, dass er spielen kann», sagte Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag nach dem Training. Der 31 Jahre alte Stürmer fehlte bereits am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg in Hoffenheim wegen Oberschenkel-Problemen.

Für den tschechischen Nationalspieler Theodor Gebre Selassie ist die Saison in der Fußball-Bundesliga dagegen schon so gut wie sicher beendet. «Es ist eher unwahrscheinlich, dass er noch mal spielt, bis sehr wahrscheinlich, dass er nicht mehr spielt», sagte Kohfeldt. Der Außenverteidiger sei «einfach kaputt, einfach durch».

Die Bremer haben am letzten Spieltag noch die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren. Der Tabellenneunte muss dafür sein Heimspiel gegen Leipzig gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass der VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim maximal Unentschieden spielen.