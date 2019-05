Damit geht der Keeper bei den Rheinländern in seine siebte Saison. Seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu den Düsseldorfern im Jahr 2013 bestritt Rensing für die Fortuna 135 Pflichtspiele.

«Michael Rensing ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat mit stabilen Leistungen in 31 Spielen großen Anteil am Klassenerhalt. Michael geht in seine siebte Saison bei der Fortuna - das ist natürlich eine Ewigkeit im Fußball», kommentierte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel die Entscheidung.