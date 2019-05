Düsseldorf (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel will im letzten Saison-Heimspiel von Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr) gegen die als Absteiger feststehenden Hannoveraner kein Personal schonen. «Wir spielen mit der stärksten Elf», kündigte der 65-Jährige an.

Von dpa