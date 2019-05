«Er wird der nächste deutsche Topstar», sagte der erfahrene Coach in einem Interview des «Kicker» über den 19-Jährigen von Bayer Leverkusen. Für Hecking ist Havertz der beste Spieler der abgelaufenen Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Offensivmann kam in allen 34 Ligaspielen für Leverkusen zum Einsatz und erzielte 17 Tore.

«Er hat eine Leichtigkeit und fußballerische Genialität, wie ich sie selten in dieser Form gesehen habe», sagte der 54-Jährige, der zuletzt immer wieder als Trainerkandidat des Hamburger SV gehandelt wurde und auch bestätigte, mit dem Zweitligisten gesprochen zu haben.