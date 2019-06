«Mit seiner starken physischen Präsenz, seiner Beweglichkeit am Ball und seiner guten Technik wird Fernandes unsere Mannschaft im Mittelfeld sofort verstärken», sagte FSV-Trainer Sandro Schwarz über den Neuzugang.

Fernandes war in der abgelaufenen Saison an den AC Florenz ausgeliehen. Für den Meisterschafts-16. der italienischen Serie A bestritt er 33 Spiele, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchte. «Er ist ein kompletter Mittelfeldspieler, den wir hier auf ein noch höheres Niveau heben wollen», sagte Schwarz.