«Meine Meinung ist, dass Timo am allerbesten hierher passt, auch was die Spielweise betrifft. Wenn ich sein Berater oder Vater wäre, würde ich ihm ganz klar raten, hierzubleiben und zu verlängern», sagte Rangnick dem Fachmagazin «Kicker» und ergänzte: «Und wenn tatsächlich ein ganz großer Club kommt und ihn haben will, und zwar so, dass man es auch spürt, kann er das immer noch machen.»

Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Dann kann er den sächsischen Fußball-Bundesligisten ablösefrei verlassen. Werner wird seit einiger Zeit mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht und hat bislang seinen Vertrag nicht verlängert.

«Timo ist auf dem Standpunkt, dass er den Vertrag nicht verlängern will, aber bisher hat sich noch kein Verein gemeldet, der gesagt hat, er wäre mit Timo einig und wolle ihn verpflichten», sagte Rangnick. Er werde bis zum Ende seiner Tätigkeit am 30. Juni «versuchen, eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung zu finden», sagte Rangnick. Er glaube, «dass es von Timo keine gute Idee ist, in ein letztes Vertragsjahr zu gehen. Das könnte, je nachdem, wie seine Leistung ausfällt, auch schwierig werden mit den Fans, was sehr schade wäre, weil er sich bei uns zu einem Publikumsliebling entwickelt hat.»

Rangnick wird künftig als «Head of Sport und Development Soccer» in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk beim Getränkekonzern Red Bull die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen.