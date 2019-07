Passlack wird somit in der dritten Saison in Folge an den dritten Verein verliehen. In der vergangenen Saison spielte Passlack, der im Alter von 17 Jahren in der Fußball-Bundesliga für den BVB debütierte, noch für den englischen Zweitligisten Norwich City.

Zur Saison 2017/18 hatte Hoffenheim den Rechtsverteidiger eigentlich für zwei Jahre ausgeliehen. Das Geschäft wurde nach nur einer Saison indes abgebrochen. Passlack konnte sich weder in Hoffenheim noch in England durchsetzen.