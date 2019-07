Wolfsburgs Weghorst will zur EM: «Dicht dran»

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Topstürmer Wout Weghorst will unbedingt im nächsten Jahr zur Europameisterschaft. «Die Nationalmannschaft war immer das Größte für mich, bei der EM in einem Jahr will ich mit aller Macht dabei sein», sagte der 26 Jahre alte Niederländer im Interview des «Kicker».