Zell am Ziller (dpa) - Abwehrchef Niklas Moisander will mit Werder Bremen in der kommenden Saison den Europapokal erreichen. «Wir hatten letztes Jahr dieses Ziel und haben es leider nicht erreicht», sagte der 33 Jahre alte Finne im Trainingslager im österreichischen Zillertal.

Von dpa