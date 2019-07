«Ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass ich auch schnell laufen kann. In einem Wald nahe der Stadt habe ich plötzlich in etwa 100 Metern Entfernung einen Bären gesehen. Ich war allein, da habe ich drei, vier Minuten aber echt Vollgas gegeben», sagte der 29 Jahre alte finnische Nationalspieler mit slowakischer Herkunft der «Bild am Sonntag».