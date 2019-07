Nach dem Erreichen der Europa League in der vergangenen Spielzeit befinde sich der Club in einer «zwei- oder dreijährigen Übergangsphase», erklärte der Finanzvorstand von Volkswagen im Interview der «Braunschweiger Zeitung».

Zwar träume auch der VfL von der Königsklasse, bestätigte Witter. «Es wäre fatal, wenn das nicht so wäre. Doch wir sind und werden nicht größenwahnsinnig sein.» Zuletzt spielte Wolfsburg in der Saison 2015/16 in der Champions League. Danach retteten sich die ambitionierten Niedersachsen zweimal in der Relegation vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit.

Unter Trainer Bruno Labbadia erreichte der VW-Club in der vergangenen Saison Platz sechs und schaffte damit den direkten Sprung in die Europa League. Großen Anteil daran hat laut Witter VfL-Sportchef Jörg Schmadtke. Der im Sommer 2018 installierte neue Geschäftsführer sei «eine der wichtigsten Personalentscheidungen, ganz klar».