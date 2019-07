Der Transfer solle zeitnah perfekt gemacht werden, berichtete der britische Sender Sky Sports News. Der 21 Jahre alte englische Junioren-Nationalspieler war bereits in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Leipzig ausgeliehen und erzielte damals fünf Tore in elf Ligaspielen für die Sachsen. Von RB gab es zunächst keine Reaktion zu dem möglichen Wechsel.