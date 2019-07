«Dort war ich in meiner Funktion für sämtliche Themen verantwortlich, mindestens aber stark eingebunden», sagte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten dem Fachmagazin «kicker». Der große Unterschied sei die Arbeitsteilung. «Auf Schalke sind die Lasten ganz anders verteilt, was ich als Segen empfinde», sagte Wagner.

Er könne eigentlich immer ganz gut schlafen, selbst vor ganz großen Spielen. «Ich arbeite nach dem Grundsatz, dass ich alles so gut mache, wie ich kann - und so immer behaupten kann, alles versucht zu haben. Ob das am Ende reicht, ist eine andere Frage, aber zumindest sorgt diese Herangehensweise dafür, dass ich nicht Gefahr laufe, unter der Last irgendeines Drucks einzuknicken.»