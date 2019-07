Über 100 Millionen auf dem Konto: Ausverkauf in Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihren Standort zwar unweit von Schwaben, aber dennoch in Nordbaden. Sparsam ist der Fußball-Bundesligist trotzdem: In dieser Transferperiode wächst das Konto in noch nie da gewesene Höhen, beim Ausgeben hält sich der Club zurück.