In der Auftakt-Partie des 2. Spieltags der Fußball-Bundesliga beim Aufsteiger 1. FC Köln steht der Schweizer am Freitag wieder im Tor, nachdem er in den ersten drei Pflichtspielen dieser Saison von seinem Landsmann Marwin Hitz vertreten wurde. Raphael Guerreiro gehört nach einem Muskelfaserriss wegen Trainingsrückstands noch nicht zum Aufgebot. Mario Götze sitzt wie Neuzugang Julian Brandt auf der Bank. Götze bringt es nach drei Pflichtspielen auf 23 Minuten Einsatzzeit, Brandt auf 22.

Bei Köln bilden die Neuzugänge Birger Verstraete und Ellyes Skhiri erstmals gemeinsam die Doppel-Sechs. Im Sturm beginnt Anthony Modeste neben dem nach einer Rotsperre zurückgekehrten Jhon Cordoba. Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde sitzt zunächst auf der Bank.