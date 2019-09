«Wir werden mit Arne Geduld haben und ihn behutsam wieder aufbauen. Er bekommt die Zeit, die er benötigt, um wieder fit zu werden», sagte Trainer Ante Covic vor dem Training in Berlin. Die konkrete Ausfallzeit ist noch nicht bekannt, am Montag soll laut Covic eine genauere Untersuchung folgen.

Nach den Auswirkungen einer Patellasehnenreizung sollte Maier in der kommenden Woche bei Herthas U23 wieder zum Einsatz kommen und sich so auch auf ein Comeback bei den Profis vorbereiten. «Es ist bitter für Arne, weil er kurz vor dem Einstieg stand», sagte Covic am Tag nach dem 2:1-Sieg von Hertha BSC in der Bundesliga gegen den SC Paderborn.