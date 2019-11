Das meist um eine Position konkurrierende Duo bildet gemeinsam mit Serge Gnabry und Robert Lewandowski die Offensive, wie die Münchner vor der Partie des 10. Bundesliga-Spieltags am Samstag (15.30 Uhr/ZDF und Sky) mitteilten.

Sowohl Coutinho als auch Müller, der in Frankfurt sein 500. Pflichtspiel für den FC Bayern absolviert, waren beim späten 2:1-Pokalsieg beim VfL Bochum am Dienstag erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Auf der Bank des Teams von Niko Kovac sitzen zunächst Kingsley Coman, Ivan Perisic sowie Leon Goretzka.