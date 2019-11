50 Euro seien «leider schon zum normalen Kartenpreis geworden», sagte der 47-Jährige in einem Interview des Internetportals «t-online.de». «Aber überlegen Sie sich doch einmal, was das für eine vierköpfige Familie bedeutet! Vier Tickets, drei, vier Bratwürste, schon sind 250 Euro weg. Für Normalsterbliche wird der Stadionbesuch langsam einfach zu teuer. Ich weiß nicht, ob die Fans diese Entwicklung auf Dauer noch mitmachen.»

Baumgart führte den SC Paderborn in nur zwei Jahren von der dritten in die erste Liga. Dem Profifußball wirft der frühere Bundesliga-Stürmer vor, «eine Scheinwelt aufzubauen». Es entfremde «die Leute, dass Einzelne sich Millionen einsacken – was aber nun einmal gerechtfertigt ist, da es die Verträge hergeben – während die Kleinen ums Überleben kämpfen», sagte er. «Wenn dann doch so ein Kleiner wie Paderborn in die Bundesliga aufsteigt, wird er bereits durch die Verteilung der Gelder wettbewerbsunfähig gemacht. Das ist doch nicht fair.»