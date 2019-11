Leverkusen auch in Moskau ohne Nationalspieler Havertz

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss auch im wichtigen Champions-League-Spiel am Dienstag bei Lokomotive Moskau auf Nationalspieler Kai Havertz verzichten. «Kai wird in Moskau nicht dabei sein», sagte Trainer Peter Bosz nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga.