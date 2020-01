Der argentinische Mittelfeldspieler, der zum 1. Januar 2020 von River Plate Buenos Aires zum Werksclub gewechselt ist, soll nach Vereinsangaben am 4. Januar direkt ins Trainingslager ins spanische La Manga reisen. Der 21 Jahre alte Palacios hatte im vergangenen Dezember bei den Leverkusenern einen Vertrag bis Mitte 2025 unterschrieben.

Bayer-Trainer Peter Bosz fehlten in Leverkusen zudem die südamerikanischen Spieler Lucas Alario, Paulinho, Charles Aranguiz und Wendell sowie der Jamaikaner Leon Bailey, die alle nach ihrem Winterurlaub ebenfalls am Samstag in Spanien erwartet werden.

Das Trainingslager ist bis zum 12. Januar angesetzt, für den 10. Januar sind in La Manga Testspiele gegen den FC Utrecht (14.00 Uhr) und den FC St. Gallen (16.00 Uhr) geplant. Am 19. Januar (18.00 Uhr) startet Leverkusen mit dem Match beim Aufsteiger SC Paderborn in die Rückrunde.