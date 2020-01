Gibt es beim obligatorischen Medizincheck am Sonntag keine Komplikationen, soll Rexhbecaj bis Sommer 2021 an die Geißböcke ausgeliehen werden. Rexhbecaj wäre nach Angreifer Mark Uth der zweite Winter-Neuzugang der abstiegsbedrohten Kölner. In den Planungen von Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner spielte Rexhbecaj keine große Rolle mehr.