«Wir hatten nun auch schon viele Termine gemeinsam. Es ist eine neue Sichtweise, die er mit einbringt, und die finde ich gut. Er wird am Ende des Tages einen Mehrwert für den FC Bayern darstellen, ohne Frage», äußerte der 64 Jahre alte Rummenigge im Interview mit «Münchner Merkur» und «tz» zum neuen Vorstandsmitglied beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Der 50 Jahre alte Kahn sei nicht vergleichbar mit dem impulsiven Torhüter und Bayern-Kapitän von früher. «Ich habe ihn ja noch als Spieler kennengelernt, da war er enorm emotional. Die menschliche Entwicklung bei ihm finde ich nicht nur bemerkenswert, sondern auch wohltuend. Er arbeitet sich intensiv ein und ist beispielsweise auch jeden Montag bei den Vorstandssitzungen dabei», sagte Rummenigge.

Es sei für Kahn anders als zu seinen eigenen Anfangszeiten in der Führung des FC Bayern Anfang 1990, bemerkte Rummenigge: «Die Geschwindigkeit im Fußball war nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Platzes geringer. Für Olli geht das jetzt alles schneller.»

Kahn war laut Rummenigge bereits in die Ausleihe von Außenverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid in dieser Woche aktiv eingebunden. «Natürlich, da war er dabei und hat auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Er hat sich den Spieler – das ist heutzutage durch die digitale Welt ja möglich – angeschaut und sich mit ihm detailliert auseinandergesetzt. Olli war absolut dafür, dass wir den Spieler verpflichten», sagte Rummenigge. Kahn soll ihm nach Auslaufen seines Vertrages Ende 2021 an der Spitze des Vorstandes nachfolgen.