«Dann gehen wir alle mit. Weg», sagte Bosz am Mittwoch auf die Frage, wie er in einem solchen Fall reagieren würde. Leverkusen spielt am Donnerstag in der Europa League gegen FC Porto, dessen Spieler Moussa Marega am Wochenende im portugiesischen Liga-Spiel bei Vitoria Guimarães nach Affenlauten und Beleidigungen der Heimfans den Platz verließ. Einige Mitspieler versuchten dabei, ihn davon abzuhalten.

«Das gehört nicht in den Fußball und nicht in die Gesellschaft», sagte Bosz zum Thema Rassismus: «Und das müssen wir auch nicht akzeptieren. Wir müssen ganz deutlich sein und sagen: Das wollen wir nicht. Wir akzeptieren das nicht. Punkt. Wir sind alle gleich. Und wenn man es auf einen bezieht, bezieht man es auf uns alle.»

Leverkusens Nationalspieler Nadiem Amiri berichtete derweil, dass er selbst schon einmal Opfer einer rassistischen Beleidigung im Fußball wurde. «Ich hatte mit 17 einen Vorfall in der Regionalliga», sagte der 23-Jährige, der als Sohn afghanischer Eltern in Ludwigshafen am Rhein geboren wurde. «Damals hat ein Spieler mich rassistisch beleidigt», führte Amiri aus: «Ich habe ihn nur angelacht. Jetzt weiß ich nicht, wo er spielt. Aber er weiß, wo ich spiele. Von daher ist alles in Ordnung.» Auch Amiri erklärte, dass «so etwas im Fußball und auf der ganzen Welt nichts zu suchen hat. Unser Blut hat dieselbe Farbe. Leute, die so etwas machen, sollten ausgeschlossen werden.»