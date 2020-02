«Ich habe gesagt: Wenn das Plakat nicht verschwindet, gehen wir heim. Dann können sie die drei Punkte haben», sagte der Niederländer nach dem 1:1. Die Plakate Gladbacher Fans kurz nach der Pause hatten sogar zu einer Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Felix Brych geführt.

«Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft», stand in der Nordkurve. Eine Reaktion auf das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das Borussia Dortmund wegen Beleidigungen von Hopp zum Fan-Ausschluss bei den kommenden beiden Spielen in Hoffenheim verurteilt hatte. Nachdem Ordner intervenierten, verschwand das Plakat ebenso wie eines mit einem Hopp-Gesicht im Fadenkreuz. Gladbachs Manager Max Eberl und Kapitän Lars Stindl waren ebenfalls in die Kurve gegangen, um auf die Fans einzureden.

Eberl forderte die Fans auf, die Übeltäter dem Verein zu melden. «Natürlich hoffen wir, dass wir diese Menschen finden und ausschließen. Und wenn nicht wir sie finden, dann vielleicht andere in der Fankurve», sagte Eberl.

«Ich hoffe, dass es in der Kurve Solidarität gibt. Menschen, die andere identifizieren und sagen, der war es. Wir haben in Münster gesehen, dass so etwas möglich ist.» Beim Drittliga-Spiel von Münster gegen Würzburg hatten Fans den Ordnern den Zuschauer gezeigt, der Affenlaute in Richtung des Würzburger Spielers Leroy Kwadwo gemacht hatte.

Eberl freute sich schon über die erste Reaktion der Fans. «Ich hoffe, dass die Leute draußen die Meinung von 30, 40 oder 50 Vollidioten nicht als die Meinung des Vereins ansehen», sagte er: «Aber die anderen Fans haben sie niedergepfiffen. Das sind Reaktionen, die man sich wünscht.»

Auf die Frage, wie solche Plakate ins Stadion gelangen, sagte der Manager. «Auch wir werden uns hinterfragen. Aber die Menschen am Eingang tun ihr Bestmögliches, solches Plakate zu finden. Inzwischen ist das ein bisschen wie Räuber und Gendarm. Sie finden immer Wege, solche unsäglichen Plakate ins Stadion zu bringen.»