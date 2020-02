Rummenigge: FC Bayern wird «mit aller Schärfe» vorgehen

«Ich schäme mich zutiefst für diese Chaoten», sagte Rummenigge nach dem 6:0 (4:0) der Münchner. Die Partie war wegen der Beleidigungen zweimal unterbrochen worden. Nach dem Wiederanpfiff zur 77. Minute spielten sich beide Mannschaften nur noch den Ball hin und her.

Rummenigge äußerte, dass der Block, in dem die diffamierenden Plakate zu sehen waren, gefilmt worden sei. «Spätestens heute ist der Moment gekommen, wo die gesamte Bundesliga gegen diese Chaoten vorgehen muss», sagte Rummenigge. «Wir müssen alle zusammenstehen. Wir haben viel zu lange die Augen zugemacht, was in den Kurven passiert. Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs.» Die Täter «haben den FC Bayern diskreditiert», sie «haben in einem Fußballstadion nichts mehr verloren».

Auch Schalke-Trainer David Wagner kritisierte die Beleidigungen gegen Hopp scharf kritisiert und lobte die beiden Mannschaften für ihre Reaktion. «Ich habe keinerlei Erklärung, keinerlei Verständnis dafür. Jeder, der sich dazu äußert, weiß, wie hirnlos das Ganze ist», sagte Wagner vor der Partie der Schalker beim 1. FC Köln im TV-Sender Sky. Die Vorfälle beim Fußballspiel in Sinsheim seien «einfach nur schade».

«Ich halte die Reaktion absolut für angemessen», sagte Wagner. «Aber das ändert nichts daran, dass solche Sachen nicht passieren dürfen.» Wagner wollte die Aktion der Bayern-Fans nicht auf eine Stufe mit den rassistischen Beleidigungen gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha stellen, räumte aber ein: «Wir haben ein Problem, keine Frage.»

Auch die Partie des BVB gegen den SC Freiburg in Dortmund wurde wegen Schmähgesängen gegen Hopp unterbrochen. «Unabhängig von der Person, solche Dinge sollte es nicht geben», sagte BVB-Profi Julian Brandt nach dem 1:0-Sieg der Dortmunder im TV-Sender Sky. Das DFB-Sportgericht hatte den BVB jüngst mit einer Zwei-Jahres-Sperre für seine Fans für Gastspiele in Sinsheim belegt.

Bayern-Trainer Hansi Flick hofft nach dem Skandal-Spiel auf eine Wende in der Debatte um Dietmar Hopp. «Was heute passiert ist - so geht es einfach nicht weiter», sagte Flick bei der Pressekonferenz. Zuvor hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von einem «schwarzen Samstag» gesprochen und angekündigt, «mit aller Schärfe» gegen jene Anhänger vorgehen zu wollen, die Hoffenheims Mäzen und Mehrheitseigner massiv beleidigt hatten.

Man habe schon vor der Begegnung versucht, gemeinsam mit den Fanbeauftragten gegen solche Aktionen zu wirken, sagte Flick und klagte: «Man hat da keinen Zugriff.» Irgendwie würden diese Personen immer wieder solche Hass-Plakate ins Stadion schmuggeln können: «Diese Leute sollen zuhause bleiben.» Die Bayern waren nach eigenen Angaben vorgewarnt worden, dass so etwas passieren könnte.

Zudem verwies der frühere Hoffenheimer Trainer und Geschäftsführer Flick, der Hopp schon sehr lange kennt, auf das soziale Engagement des Milliardärs, der zum Beispiel in die Krebsforschung investiert. «Jeder von diesen Chaoten hat wahrscheinlich jemanden in der Familie, der von Dietmar Hopp schon einmal profitiert hat.» Für TSG-Trainer Alfred Schreuder war die Reaktion der Spieler in den verbleibenden knapp 15 Minuten «ein klares Zeichen».