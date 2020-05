«Das habe ich vernommen», sagte der zuvor in die Kritik geratene Coach. «Das hat mich jetzt aber nicht so sehr verwundert. Wir sind ja tagtäglich in Kontakt.»

Unterdessen bahnt sich bei den Schalkern ein erneuter Torhüter-Wechsel an. Vor dem Spiel am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) wollte Trainer Wagner seinem zuletzt schwachen Torhüter Markus Schubert keine Einsatzgarantie mehr geben. «Ich werde für niemanden eine Garantie aussprechen. Das ist in unserer Situation nicht angebracht», sagte Wagner.

Beim 21 Jahre alten Schubert hatten sich zuletzt die Patzer gehäuft. «Natürlich habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat seine Beteiligung an dem ein oder anderen Gegentor in den letzten Wochen», meinte Wagner. «Jeder muss die Leistung abrufen, um zu rechtfertigen, weiter spielen zu können.» Für Schubert dürfte wieder Alexander Nübel ins Tor zurückkehren, der angesichts der aktuellen Geisterspiele in der Bundesliga keine negativen Reaktionen der Fans fürchten muss.

Nachdem der eigentliche Stammkeeper Nübel seinen Wechsel zum FC Bayern München zum Saisonende angekündigt hatte, entschied sich Wagner für Schubert im Schalker Tor. Dieser sollte laut Wagner bis zum Saisonende spielen. Nach zuletzt zehn sieglosen Spielen am Stück und einem weiteren Schubert-Patzer beim 1:2 am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf wollte Wagner davon aber nichts mehr wissen. Stattdessen reagierte der 48-Jährige ausweichend.