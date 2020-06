Noch nie gelangen einem Spieler der TSG Hoffenheim so viele Treffer in einem Bundesligaspiel, teilte der Weltverband FIFA via Twitter mit. Außerdem ist der 29-Jährige nach Angaben des Verbandes der erste Spieler, der in einem Auswärtsspiel bei den Dortmundern viermal traf.

Dank der vier Treffer des kroatischen Angreifers (8. Minute/30./48./50./Foulelfmeter) bleibt den Kraichgauern die Europa-League-Qualifikation erspart. Mit dem Coup bei der völlig indisponierten Borussia gelang dem Außenseiter am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga noch der Sprung auf Platz sechs, der den direkten Einzug in die Gruppenphase des kontinentalen Wettbewerbs garantiert.

