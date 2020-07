«Bei dem Vorfall erlitt Gabriel Körperverletzungen, bevor sein Auto in Brand gesteckt und vollständig zerstört wurde», twitterte der Club, der den Übergriff «auf das Schärfste» verurteilte. «Es ist bedauerlich, dass dies einem Jungen geschehen ist, der erst seit zwei Wochen im Finistère ist und mit niemanden Probleme hatte», hieß es weiter.

«Wir sind in Gedanken bei Ronaël, der Gott sei dank keine schweren Verletzungen davongetragen hat», twitterte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag. Er hoffe, dass man «die Übeltäter finden und für ihre perfide Tat zur Rechenschaft ziehen» werde. Aktuell würden die Ermittlungen in Frankreich laufen.

