Schalker Abgänge: Teuchert zu Union, Insua bleibt in Huesca

Gelsenkirchen (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat sich die Dienste von Cedric Teuchert gesichert. Der Mittelstürmer des FC Schalke 04, der in der abgelaufenen Spielzeit an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen war, wechselt nun an die Alte Försterei, gaben beide Clubs bekannt.