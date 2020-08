Die Neuzugänge waren im Testspiel am Vorabend gegen Olympique Marseille wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen. Gespielt wurde am Samstag dreimal 20 Minuten, die Entscheidung fiel im letzten Drittel. Joshua Zirkzee erzielte zwei Treffer, ein weiteres Tor gelang Malik Tillmann. Zu den auffälligsten Akteuren habe Sané gehört, schrieben die Bayern nach der Partie auf ihrer Homepage.

Der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler, der von Manchester City zu den Bayern gewechselt ist, habe zahlreiche Tempoläufe gezeigt, das 3:0 durch Zirkzee mit einem starken Solo vorbereitet und einmal den Pfosten getroffen. Neben Sané kamen auch Torwart Alexander Nübel sowie die weiteren Neuzugänge Tanguy Nianzou und Adrian Fein zum Einsatz.

In der Champions League, in der die Münchner das Rückspiel daheim gegen den FC Chelsea um den Einzug in das Finalturnier in Lissabon bestreiten, ist das Quartett nicht spielberechtigt.

