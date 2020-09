Der kroatische Nationalspieler sei «ein Spieler, der in meinen Augen mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat», schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. «Er wäre nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität», urteilte Matthäus.

Der 29-jährige Stürmer Kramaric hatte beim 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen die Bayern am Sonntag zweimal getroffen und sich mit seinen Treffern vier und fünf an die Spitze der Torjägerliste gesetzt. Matthäus gab allerdings zu bedenken, dass Kramaric in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2022 hat und er deswegen nicht für kleines Geld zu bekommen sei. «Ich denke, es wären circa 40 Millionen Euro fällig. Das wäre er mir aber wert an Bayerns Stelle», betonte der frühere Bayern-Profi.

Nach Ansicht von Matthäus kann der deutsche Rekordmeister sich eine solche Ausgabe leisten, weil der Verein «durch den Verkauf von Thiago und einem möglichen Wechsel von (Mickaël) Cuisance nach England Einnahmen hat». Wegen der großen Belastung und der vielen Spiele, die vor allem die Bayern und ihre Nationalspieler haben und hatten, «wird sich mit Sicherheit noch einiges in Sachen Transfers tun bis Montag», zeigte sich der Weltmeister von 1990 überzeugt.

