«Viele Athleten machen diesen Fehler sehr schnell», sagte er bei dem wegen Corona ins Netz verlagerten Münchner Gründerfestival «Bits & Pretzels». Er habe einen Management-Posten bei Schalke 04 darum vor Jahren abgelehnt. «Ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn es nicht klappt. Dann zerstörst du in wenigen Monaten, was du dir die ganzen Jahre vorher aufgebaut hast.»

Es sei gut, dass er sich auf seinen künftigen Job als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München jahrelang vorbereitet habe - denn heute sei er der perfekte Kandidat dafür. «Ich denke, für diesen Job sind die Voraussetzungen, die ich habe, perfekt», sagte Kahn. Er habe jetzt 10, 12 Jahre Erfahrungen in der Unternehmerwelt gesammelt, 20 Jahre im Sport. «Ich kenne die Kultur, ich kenne die Fans, ich kenne die Leute.» Im Übrigen seien die Jahresziele im Verein sehr viel einfacher zu formulieren als bei einem anderen Unternehmen. Die seien nämlich sehr simpel: «Du musst alles gewinnen.»

