Der 22-jährige Franzose zog sich beim 2:1-Sieg der Sachsen am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain «eine leichte Muskelfaserverletzung im hinteren, rechten Oberschenkel» zu, erklärte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag.

Damit fehlt Upamecano an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ob ein Einsatz im Rückspiel der Champions League am 24. November in Paris möglich ist, hängt vom Heilungsverlauf ab.

© dpa-infocom, dpa:201105-99-225001/2