«Ich hatte bisher ein Treffen mit Jens Lehmann, da haben wir Fußball gespielt, und ich habe gewonnen. Das war das Wichtigste», sagte der Bundesliga-Trainer von Hertha BSC in einem Interview der «Sport Bild» und berichtete von ein paar Minuten Gespräch vor dem eigentlichen Training. «Wir haben ein bisschen über Fußball gesprochen, aber in die Tiefe sind wir gar nicht gekommen. Dass es Zwist gab, ist also ein Märchen.»

