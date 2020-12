Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, ist die Strafe wegen rohen Spiels verhängt worden. Der 26 Jahre alte Profi war im Stadtderby bei Hertha BSC am vergangenen Freitag in der 24. Minute des Feldes verwiesen worden, weil er Gegenspieler Lucas Tousart in einem Zweikampf mit dem Fuß im Halsbereich getroffen hatte.

