Erstmals wieder auf dem Trainingsplatz dabei war Jetro Willems, der sich vor knapp einem Jahr bei seinem damaligen Leih-Verein Newcastle United einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Der 26 Jahre alte Niederländer sei «nach intensivem Aufbautraining nun wieder völlig gesund», teilten die Hessen mit.

Vor dem Trainingsauftakt hatte sich der am Heiligabend zum FC Brügge gewechselte Bas Dost von der Mannschaft verabschiedet. Einen Abschiedsgruß schickte der 31 Jahre alte Stürmer, der im Sommer 2019 von Sporting Lissabon gekommen war, via Twitter auch an die Fans. «Ich habe immer viel Unterstützung und Vertrauen von euch gespürt - ihr seid fantastisch», schrieb Dost.

Am Montag und Dienstag hatten sich die Eintracht-Profis den obligatorischen Corona-Tests unterzogen - alle Ergebnisse fielen negativ aus. Somit dürfte Trainer Adi Hütter für das Heimspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen personell aus dem Vollen schöpfen können.

© dpa-infocom, dpa:201230-99-853185/2