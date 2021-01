«Beide können an der Seitenlinie sehr laut werden, sie coachen sehr aktiv, sind sehr emotional und haben beim Torjubel auch mal positive Ausraster drin. Sie ähneln sich auch in ihrer Trainingsart», sagte Hofmann Sport1. Beide seien «einfach sehr, sehr gute Trainer».

Dass Rose womöglich im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln könnte, sei in der Kabine kein Thema. «Man merkt dem Trainer auch nicht an, dass er sich damit in irgendeiner Form beschäftigt. Er ist voll und ganz bei Borussia Mönchengladbach und gibt alles dafür, dass wir unsere Ziele erreichen», berichtete der deutsche Nationalspieler, der jüngst beim 3:2 gegen den FC Bayern zwei Tore erzielt hatte.

Am Ende müsse jeder für sich selbst entscheiden, was er für richtig hält. Hofmann hatte bis 2015 beim BVB unter Vertrag gestanden, ehe er nach Gladbach wechselte.

