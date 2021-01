Für den wechselwilligen Angreifer gebe es derzeit «kein konkretes Angebot», sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Der frühere Nationalspieler unterstrich allerdings, dass für den Verein im Fall eines «interessanten Angebotes» für den Kosovaren bis zum Transferschluss am Montag ein Wechsel vorstellbar sei.

Trainer Florian Kohfeldt geht jedoch davon aus, dass Rashica sowohl am Samstag gegen den FC Schalke 04 als auch am 2. Februar im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth mit von der Partie sein wird. «Für mich gibt es aktuell keine Anzeichen dafür, dass er am Dienstag nicht in der Startelf stehen wird», erklärte der Bremer Coach.

Die finanziell klammen Hanseaten sind auf Transfer-Einnahmen angewiesen. In der ersten Transferperiode scheiterte ein Rashica-Wechsel nach Leverkusen in letzter Sekunde. Derzeit hat Bayer nach eigener Aussage kein Interesse am 24-Jährigen. In der laufenden Saison kam der Flügelspieler auch aufgrund von Verletzungen nur auf acht Einsätze und wartet noch auf seinen ersten Saisontreffer.

