1 - Hertha BSC ist mit nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen der schwächste Bundesligist in diesem Zeitraum.

3 - Elfmeter in Serie hat Borussia Dortmund mittlerweile verschossen. Nach zuvor zwei Fehlschüssen von Marco Reus traf Erling Haaland beim 3:1 gegen Augsburg die Latte. Kein anderer Bundesligist vergab in dieser Saison so viele Elfmeter.

4 - Leverkusen holte aus den vergangenen sieben Spielen nur 4 von 21 möglichen Punkten.

9 - Im neunten Anlauf feierten die Stuttgarter ihren ersten Liga-Heimsieg der Saison – nie zuvor mussten die Schwaben so lange auf den ersten Heimsieg einer Bundesliga-Saison warten.

10 - Beim 4:1 des FC Bayern gegen Hoffenheim erzielte Thomas Müller sein zehntes Saisontor - zweistellig traf er zuletzt 2015/16, als ihm 20 Saisontore glückten.

16 - Stürmer André Silva stellte mit 16 Toren an 19 Spieltagen einen Rekord für Eintracht Frankfurt auf.

19 - Als erster Stuttgarter seit Fredi Bobic in der Saison 1996/1997 hat Silas Wamangituka nach 19 Spieltagen bereits elf Tore erzielt.

20 - So viele Auswärtsspiele nacheinander hat Schalke nun nicht mehr gewonnen. Ein weiterer Negativrekord in einer katastrophalen Saison.

25 - Leipzig ist mit 25 Punkten aus 10 Spielen das heimstärkste Team der Liga.

57 - Nach dem 4:1-Sieg gegen Hoffenheim hat der FC Bayern nun an den bisherigen 19 Spieltagen der Bundesliga 57 Tore geschossen. Damit hat der Titelverteidiger mit Abstand die beste Offensive und einen Vereinsrekord aufgestellt. Lediglich der Hamburger SV traf in der Bundesliga-Historie einmal öfter (58 Tore 1981/82).

1722 - Nach 1722 Tagen kam Loris Karius wieder in der Bundesliga zum Einsatz - sein letztes Spiel absolvierte der Torhüter für den FSV Mainz 05 im Mai 2016 gegen Hertha BSC.

