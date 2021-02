Der 25-Jährige wird damit die Bundesliga-Spiele gegen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt verpassen. Auch zum Start der K.o.-Runde der Champions League am 23. Februar im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom kann Gnabry nicht eingeplant werden. Bislang stand er in dieser Saison in 28 von 32 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte sechs Tore.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-410771/2