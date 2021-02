So lange Keller im Vorstand arbeitet, will das Kontrollgremium der Schwaben in einem Auswahlprozess einen neuen Vorstand für die Bereiche Finanzen und Verwaltung suchen. Bis dahin soll Keller Vorstandschef Thomas Hitzlsperger «in der Gestaltung der operativen Arbeit» unterstützen, wie es weiter hieß. Damit sei die Handlungsfähigkeit sichergestellt.

Im Zuge der Datenaffäre hatte sich der VfB zuvor von Heim und Marketingvorstand Jochen Röttgermann getrennt. Dadurch war nur noch Hitzlsperger als Vorstandsmitglied übrig geblieben.

