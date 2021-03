«Ich habe beim FC Liverpool noch einen Vertrag bis 2022. Aber selbstverständlich kann ich mir vorstellen, wenn alles passt, in Berlin zu bleiben. Ich bin ja nicht auf der Durchreise hier», sagte der 27-Jährige der «Bild» und «Sport Bild»: «Die Mentalität der Leute und der Spirit der Mannschaft tun mir gut. Ich bin grundsätzlich ein bodenständiger Typ. Auch wenn ich ein teures Auto fahre.» Karius ist vom englischen Premier-League-Club zunächst nur bis zum Saisonende an die Eisernen ausgeliehen.

Karius stand die vergangenen drei Spiele im Tor der Berliner, ob er auch am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Arminia Bielefeld spielt oder der eigentliche Stammkeeper Andreas Luthe zurückkehrt, ist noch offen. «Unser Trainer Urs Fischer stellt die Mannschaft auf. Ich kann nur sagen, dass ich topfit und mit meinen zuletzt gezeigten Leistungen zufrieden bin», sagte Karius: «Ein Gegentor in drei Spielen ist keine schlechte Quote. Ich bin bereit und möchte der Mannschaft helfen.»

Routinier Luthe (33) hatte zuletzt wegen einer privaten Angelegenheit und einer leichten Knieblessur gefehlt. Der Ex-Augsburger trainiert seit Wochenbeginn aber wieder normal mit und könnte gegen Aufsteiger Bielefeld sein 21. Ligaspiel in dieser Saison bestreiten. «Der Trainer weiß, dass ich da bin. Wenn er mich braucht, kann er sich auf mich verlassen», sagte Karius derweil: «Klar will ich spielen, aber wäre das anders, dann hätte ich hier auch nichts verloren.»

