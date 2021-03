Inmitten der Dauerbelastungen von Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League wäre eine mehrtägige Quarantäne bei einem möglichen Corona-Fall schwierig, erklärte er.

«Erstmal denken wir an unsere Belastung, wir haben noch vier Spiele bis zur Nationalmannschafts-Abstellungsperiode. Grundsätzlich liegt es dann auch an der Landesregierung, was es da für Regularien gibt. Danach werden wir dann auch entscheiden, ob wir die Spieler zur Nationalmannschaft geben können oder nicht», sagte Nagelsmann und betonte: «Es ist ja wie in allen Situationen aktuell: Nicht der Club, der Spieler oder die Trainer entscheiden, sondern es ist ein politisches Thema darüber.»

Nagelsmann will sich primär um die anstehenden Aufgaben gegen Freiburg, Liverpool, Frankfurt und Bielefeld kümmern. «Dann wird sich Uli Wolters, unser Leiter Taskforce Corona, sich mit der Landesregierung auseinandersetzen und mit Marcus Krösche als Sportdirektor diese übergeordneten Themen bearbeiten», sagte Nagelsmann. «Wenn die Landesregierung in Sachsen sagt, dass es nicht funktioniert, dann werden die Spieler hierbleiben und ganz normal bei uns weiter trainieren», fügte er an.

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hatte zuletzt erklärt, er wolle den internationalen Stars seiner Mannschaft die Teilnahme an den kommenden Länderspielen verweigern, sofern die Profis danach in Quarantäne müssten. Klopps Team ist am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) RB-Gegner im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Budapest.

