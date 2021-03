Mit einem weiteren Tor am 20. März (15.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München würde der Österreicher Kalajdzic auch in der achten Partie in Serie treffen. «Ich bin weit weg zu sagen, dass er nicht treffen soll», sagte Bobic (49) der «Bild»-Zeitung: «Ich würde mich total freuen, wenn er es schafft. Auch weil es gegen die Bayern immer ein spezielles Spiel ist.»

Beim 2:0 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag hatte Kalajdzic dank seines Tors zum Endstand bereits im siebten Spiel in Serie getroffen. Damit hatte der 23-Jährige einen Vereinsrekord des einstigen VfB-Stürmers Bobic aus der Saison 95/96 eingestellt. «Ich habe es erst in den Nachrichten erfahren, dass er meinen Rekord eingestellt hat», sagte Bobic.

