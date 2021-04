«Wir wollen auch nicht rumspinnen, alles top», sagte der Geschäftsführer Profifußball der Köpenicker im «Doppelpass» von Sport1. Die Unioner haben auf Platz sieben in der Tabelle sogar noch Chancen auf einen Europapokalplatz in ihrer erst zweiten Saison in der Bundesliga.

«Wenn jemand das nächste Ziel benennt, dann ist das der Verein», sagte Trainer Urs Fischer in einer digitalen Medienrunde. Der Schweizer sagte einen Tag nach dem 1:1 beim FC Bayern aber auch: «Wir stehen relativ gut im Moment in der Tabelle und wir werden alles versuchen, so weit wie möglich oben zu bleiben.» Dabei will auch er nicht von der Devise abrücken, von Spiel zu Spiel zu denken.

«Normalerweise muss man sagen, in der Bundesliga sind fast die ersten sechs, sieben Plätze im Regelfall vergeben», betonte Ruhnert. «Von daher ist das, was wir gerade spielen, so die Meisterschaft der anderen Vereine, hätte ich fast gesagt.»

Ruhnert verwies auch auf das noch ausstehende Programm der Unioner. «Wir müssen nur nach oben gucken, gegen wen wir noch spielen», sagte er. Dass Union Berlin auch nach dem 34. Spieltag auf Platz sieben sei und damit womöglich für die neue Conference League qualifiziert wäre, «das ist eigentlich unvorstellbar», betonte er. Sollte es aber so kommen, würden sie sich in Berlin «wahrscheinlich auch absolut» freuen, so etwas erreicht zu haben.

Dass die Berliner in der Tabelle auch weit vor dem Stadtrivalen Hertha BSC stehen, der mit 26 Punkten nach 28 Spielen gegen den Abstieg kämpft, ist für Ruhnert kein Maßstab. «Hertha BSC ist nicht mein Anspruch. Wir sind mein Anspruch», betonte Ruhnert. Für die handelnden Person bei Union spiele das keine Rolle, sagte der 49-Jährige.

