Der österreichische Nationalspieler hat sich im Training eine Verletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie die Kraichgauer am Donnerstag bekanntgaben. In den Partien bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und gegen Hertha BSC eine Woche später steht der 21-Jährige damit nicht zur Verfügung.

Baumgartner sei aber zuversichtlich, an der Europameisterschaft im Sommer teilnehmen zu können, schrieb die TSG. Die Hoffenheimer haben den Ligaverbleib seit dem vergangenen Wochenende sicher.

