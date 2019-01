London (dpa) - Weil der Stadion-Neubau von Tottenham Hotspur noch nicht abgeschlossen ist, tritt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der Champions League im Wembley-Stadion gegen den Londoner Club an. Das teilte der Premier-League-Verein auf seiner Homepage mit.

Von dpa

Dortmund muss im Achtelfinal-Hinspiel am 13. Februar in der britischen Hauptstadt spielen, am 5. März treten die Spurs beim BVB an. Die Spurs bauen derzeit ein neues Stadion am Platz ihrer bisherigen Heimspielstätte, der White Hart Lane. Der Club hatte gehofft, die Arena für 62 000 Zuschauer im vergangenen September zu eröffnen, doch die Fertigstellung verzögerte sich. Der Neubau soll frühestens im März zur Verfügung stehen.

Schon in der vergangenen Saison trat der BVB in der Gruppenphase der Champions League im englischen Nationalstadion gegen Tottenham an und verlor 1:3. 2013 unterlag Dortmund in Wembley im Finale der Königsklasse dem FC Bayern München.