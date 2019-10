Mit Ausnahme des an einem grippalen Infekt erkrankten Marco Reus setzt der Coach des Fußball-Bundesligisten auf die Startelf, die am vergangenen Samstag Borussia Mönchengladbach mit 1:0 besiegt hatte. Für Reus rückt der noch gegen Gladbach suspendierte Angreifer Jadon Sancho in das Team.

Der zuletzt zumeist im Sturmzentrum eingesetzte Mario Götze muss erneut mit einem Platz auf der Auswechselbank vorliebnehmen. Stammtorwart Roman Bürki wurde nach einer Kapselverletzung im Knie vom Gladbach-Spiel rechtzeitig fit.